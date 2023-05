Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul in Romania, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a avut loc in 15 mai, la ora 00:34, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. A avut 3,7 grade pe Richter și s-a produs la adancimea de 124 de kilometri, potrivit datelor anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…

- Cinci cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,3 si 3,4 s-au produs sambata in Romania, patru in judetul Gorj si unul in Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca, incepand cu data de 13 februarie pana in prezent au fost inregistrate 2.150 de cutremure in Gorj, o zona care era cunoscuta pana in 2023 pentru producerea de seisme mici, de suprafața, informeaza Mediafax .…

- 2.150 de cutremure au fost inregistrate in Gorj incepand din 13 februarie pana in prezent, din care 36 au avut o magnitudine mai mare de 3, se arata intr-o analiza prezentata marți de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit reprezentanților Institutului,…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca in ziua de 26 Martie 2023 la ora 01:32:09 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 122km.

- Romania s-a zguduit din nou in aceasta dimineața. Un alt cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 7:45, la o adancime de 134 km. Iata ce magnitudine a avut. Un nou cutremur in Romania, duminica dimineața In dimineața…

- A fost cutremur, vineri, 3 martie, in Romania. Seismul s-a produs in zona Vrancea. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca a fost vorba despre un cutremur slab, de 3,3 grade, ce a avut loc in zona seismica Vrancea – Buzau. Cutremurul s-a produs in 3 martie,…

- In ultimele zile, se observa o scadere a numarului de cutremure și a magnitudinilor acestora, a anunțat marți Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, care monitorizeaza activitatea seismica din județul Gorj, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…