Două cutremure în noaptea trecută. Primul în Vrancea, al doilea în largul Mării Negre Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75 km est de Brasov, 93 km nord-est de Ploiesti, 100 km sud de Bacau, 118 km vest de Galati, 119 km nord-vest de Braila si 145 km nord de Bucuresti. Incepe marea disponibilizare. Un sfert dintre angajați pleaca acasa Tot in noaptea de vineri spre sambata, dar la ora locala 2:52, a avut loc un cutremur de 3,5 pe scara Richter in zona Marii Negre, la 240 km est de Constanta, 283 km est de Galati si 284 km est de Braila. De la inceputul lunii ianuarie, in Romania au avut loc 22 cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 4 pe scara Richter.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului ( INCDFP ). Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 3:00, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc in apropierea…

- Activitate seismica intensa, sambata dimineața. Dupa cele doua cutremure din Banat , INFP anunța producerea unui nou seism, de data aceasta in Vrancea. Cu o intensitate de 2,6 grade pe scara Richter, cutremurul a avut loc la ora 9:26, la o adancime de 90 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Potrivit datelor upublicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 22.43, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 125 de kilometri. Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur s-a produs miercuri seara, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 96 de kilometri, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la 77 kilometri de Brasov și a avut o magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter. In luna decembrie,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 16:27, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 128 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- In ziua de 08 Decembrie 2020 la ora 21:18:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 104km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 119km…

- Cutremur in Romania in noaptea de marți spre miercuri! Unde s-a resimțit. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe Richter s-a produs in aceasta dimineața in zona seismica Vrancea, Buzau. In ziua de 25 noiembrie 2020, la ora 00:15:30 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau,…