- Doua cutremure slabe cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 3,6 s-au produs luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism, de 3 pe Richter, a avut loc la ora 4:21…

- Doua cutremure slabe cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 3,6 s-au produs luni dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe Richter s-a produs azi, la ora locala 10:33, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 113 kilometri. In luna…

- Activitate seismica intensa in zona Vrancea. Au avut loc șase cutremure, toate slabe ca magnitudine. Primul, in cursul dimineții de miercuri, 30 martie, iar ultimul la ora 22:46. Miercuri au avut loc, așadar, nu mai puțin de șase cutremure, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 a avut loc in aceasta dimineața, la ora locala 09:48, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, a anunțat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremur slab in județul Buzau Specialiștii au inregistrat seismul la 132 de kilometri adancime…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a inregistrat un cutremur in aceasta dimineața cu magnitudinea de 3 pe scara Richter in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Citește și: Vești proaste pentru romani! Carnea de miel, ouale, cozonacul și pasca – tot mai…

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3 s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 9:48, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 132 de kilometri,…

- Un cutremur slab cu magnitudinea de 3,5 s-a produs miercuri noaptea, la ora locala 23:12, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…