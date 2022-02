Două cutremure cu magnitudinea de 3,8 și 2,7 au avut loc azi-noapte în Vrancea Doua cutremure slabe cu magnitudinea de 3,8 si, respectiv, 2,7 s-au produs miercuri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism, de 3,8 pe Richter, a avut loc la ora 00:19 (ora locala a Romaniei) la adancimea de 132 km si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: 77 km est de Brasov, 89 km nord-est de Ploiesti, 105 km sud de Bacau, 115 km vest de Galati, 116 km vest de Braila, 140 km nord de Bucuresti, 162 km nord-est de Pitesti, 185 km sud-vest de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

