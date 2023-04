Două cutremure au zguduit Indonezia Doua seisme cu magnitudinea de 5,8 si 6,1 grade pe scara Richter au lovit duminica dimineata arhipelagul Kepulauan Batu din Indonezia, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Rador. Primul seism, care a avut magnitudinea de 6,1 grade, s-a produs la o adancime de 43 de km. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

