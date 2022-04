Doua cutremure au avut loc in zona Vrancea noaptea trecuta. Ce magnitudine au avut Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta, la interval scurt unul de altul, in zona Vrancea. Potrivit INFP, in ziua de 30 Aprilie 2022 la ora 01:01:28 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 121km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 116km V de Braila, 119km V de Galati, 121km S de Bacau, 123km N de Bucuresti, 149km NE de Pitesti, 188km N de Ruse, 188km E d ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

