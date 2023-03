Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 august 2022, primarul Vergil Chitac anunta public ca a receptionat lucrarile la doua crese din municipiul Constanta modernizate cu fonduri din PNDL sunt pregatite sa primeasca in conditii excelente 180 de copii.Este vorba despre cresa nr.1 de pe strada Adamclisi si cresa nr.5 de pe Aleea Mimozelor.In…

- Primaria Constanta a emis 9 certificate de urbanism in vederea eliberarii autorizatiilor construire pentru mai multe imobile din cadrul programul de crestere a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Constanta.Este vorba despre urmatoarele acte:CU 883 pentru blocul SR 10, zona…

- Geamuri și uși sparte, mizerie, miros urat și gunoaie aruncate la voia intamplarii alcatuiesc imaginea unei cladiri care aparține Veritas Panciu. Imobilul se afla in spatele pieții din Panciu. Zilele trecute, o cititoare ne-a trimis cateva fotografii și un video, insoțite de un mesaj prin care ne solicita…

- Odata cu venirea primaverii, locurile de joaca din oras vor fi din ce in ce mai cautate si frecventate de copii. Pentru ca spatiile existente prezinta deja deficiente, Primaria Constanta a contractat de curand lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire a elementelor deteriorate, a covorului antitrauma…

- Primaria Constanta continua reabilitarea aleilor dintre blocurile din cartierele municipiului. Astfel, pe aleea Topolog au fost finalizate lucrarile de reabilitare a trotuarelor care prezentau o stare avansata de degradare.Echipele Confort Urban au inlocuit bordurile deteriorate, iar suprafetele pietonale…

- Marian Popa, fermier, a fost intrebat, joi, la un post tv, de ce cerealele din Ucraina care trebuiau sa tranziteze tara noastra au ramas in Romania si despre ce cantitate e vorba."E greu de estimat cat au ramas, s-au tranzitat circa noua milioane de tone de cereale prin Romania si sigur ca o mare parte…

- Judecatoria Turda a fost nevoita sa ia act de solicitarea unei victime a violenței domestice, care in fața instanței a solicitat sa nu se emita ordinul de protecție impotriva soțului ei, dupa ce in urma cu cateva zile acesta i-a administrat o bataie crunta, pe fondul consumului de alcool. In fața instanței,…

- Doi barbati, din comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, sunt cercetati sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce ar fi lovit un tanar si o batrana, pe motiv ca nu i-au colindat, conform Agerpres. Fii la curent…