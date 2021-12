Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, lucratori din cadrul Registrului Auto Roman, inspectori din cadrul Garzii de Mediu si comisari din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Procurorii și polițiștii fac percheziții la samsarii de mașini din Bucuresti si din mai multe judete din țara. Sunt indicii ca 3.000 de autoturisme au fost aduse din Germania, Olanda și Belgia, fara ca statul roman sa incaseze taxele aferente pentru aceste tranzacții. Prejudiciul se ridica la șase milioane…

- Cinci mașini avariate in SUA, incadrate de americani la „dauna totala”, au fost descoperite de polițiștii de frontiera din Romania, intr-un container sosit in Portul Constanța. Autoturismele au fost aduse in țara noastra cu scopul de a fi inmatriculate, insa legea nu permite acest lucru și nici vanzarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea si lucratori din cadrul Registrului Auto Roman au descoperit, in Portul Constanta, in mai multe containere, cinci autoturisme inregistrate cu "dauna totala",…

- Doua masini de lux sosite in portul Constanta din Dubai au fost indisponibilizate.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta efectueaza cercetari sub aspectul prezentarii de acte nereale la autoritatea vamala, fata de un cetatean roman…

- Un barbat este cercetat penal dupa ce, marti, pentru a nu plati taxa de intrare cu autoturismul in Portul Constanta, a inlocuit numerele de inmatriculare ale masinii cu altele false, a informat Garda de Coasta, potrivit Agerpres. Numerele de inmatriculare montate ilegal pe autovehicul erau…

- Doi cetateni din Ucraina si un roman au fost prinsi de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in timp ce incercau sa intre in tara cu certificate false de testare, respectiv certificat fals de vaccinare. Lupta impotriva coivid 19 continua in Romania si nu numai. Incepand cu data de 01.07.2021,…