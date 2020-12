Două construcții ușoare la Spitalul din Slatina și Caracal Prefectura Olt si Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale vin in sprijinul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina si Spitalului Municipal Caracal prin suplimentarea numarului de constructii usoare din elemente modulate pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare pentru efectuarea triajului observational/epidemiologic. Astfel, in data de 2 decembrie 2020, se vor preda catre cele 2 unitati medicale din judetul Olt cate o constructie usoara din elemente modulate dotata cu cate 8 paturi, astfel: Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, ora 9:00;Spitalul Municipal Caracal,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care se ocupa de pacienții bolnavi de COVID-19 primesc ajutoare. Aproape 2000 de studenți de la Medicina intra voluntar in linia intai alaturi de cadrele medicale. Departamentul pentru Situații de Urgența spune ca 720 de tineri au fost deja repartizați in spitale din 25 de județe.

- Și Municipiul Satu Mare intra in carantina zonala incepand cu data de 19 noiembrie, dupa ce incidenta cazurilor a ajuns la 7,4 la mia de locuitori. Astfel se impun noi restrictii iar cetatenii sunt nevoiti sa se intoarca la declaratia pe proprie raspundere. Conform datelor publicate de Instituția Prefectului…

- „Deficiențele managementului actual de la Spitalul Județean se vad in criza evidenta din Sibiu. Prin urmare, Alianța USR PLUS solicita Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Departamentului pentru Situații de Urgența și Ministerului Sanatații sa desemneze conducere militara la Spitalul Clinic…

- ​Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni ca este inacceptabil ca sanatatea si viata pacientilor sa fie puse în pericol din cauza deficientelor de management de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si cere din nou demisia directorului Liliana Coldea. "Am cerut, saptamâna…

- Un grup de medici a analizat cauza politraumatismelor pe care le-au tratat la Spitalul de Urgența „Sf. Pantelimon” din Capitala și au descoperit ca, in timp ce numarul accidentelor rutiere a scazut, a crescut cu 400% cel al victimelor violenței in familie. Cea mai in varsta victima care a ajuns la urgența…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Olt a decis implementarea unei soluții adecvate sezonului, pentru triajul observațional/epidemiologic al pacienților, triaj care acum se realizeaza in corturi. S-a decis scoaterea de la rezervele de stat, cu titlu gratuit, a unor constructii usoare din elemente…

- „Eram deja cu predare 95 % online, am votat ca in urmatoarele doua saptamani sa trecem complet la predarea online, cu posibilitatea de prelungire inca doua saptamani. De maine trecem in scenariul roșu, caminele raman deschise pentru ca ar fi mult mai riscant sa plece cu toții acum spre localitați,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vizitat astazi Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Acesta a vizitat vizitat mai multe secții, dar și Laboratorul de genetica, acolo unde sunt prelucrate probele SARS-Cov2. De asemenea, in timpul vizitei sale in Banie, ministrul Nelu Tataru a avut o intalnire…