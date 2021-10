Stiri pe aceeasi tema

- Începând de astazi, 13 octombrie, în urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Chinteni (7,81%), comuna Cuzdrioara (8,22%), comuna Plocoș (9,57%) și comuna Vultureni (7,77%), unde incidența cumulata la 14 zile a depașit pragul de …

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj anunța ca in urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Chinteni (7.81 cazuri la mie), comuna Cuzdrioara (8.22), comuna Ploscoș (9.57) și comuna Vultureni ( 7.77), unde incidența cumulata la 14 zile a depașit pragul de 7,5/1.000de…

- În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Chinteni (7,81%), comuna Cuzdrioara (8,22%), comuna Plocoș (9,57%) și comuna Vultureni (7,77%), unde incidența cumulata la 14 zile a depașit pragul de 7,5 cazuri la mie se dispun, începând…

- Restricțiile se inaspresc in Cluj-Napoca de azi. Orașul intra oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 8,50. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de 8,50 la mie, incepand de joi se interzice circulația persoanelor…

- Conform celor declarate de Prefectul Clujului, Tasnadi Szilard, miercuri se va hotari cu privire la instituirea masurii carantinei de noapte in fiecare zi a saptamanii, daca rata de incidența se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rata de infectare in Capitala a ajuns in cursul zilei de vineri la 7.68 la mia de locuitori, conform anunțului DSP București. Ce noi detalii trebuie sa știe cetațenii care locuiesc aici? Rata de infectare in București a ajuns la peste 7.5 la mie: restricții posibile Conform DSP București, rata de infectare…

- În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: comuna Jichișu de Jos (3,45) și comuna Ploșcoș (4,82) unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data…

- Se aplica restricții noi începând de mâine, miercuri, 15 septembrie, în cele cinci comune din județ. În urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: orașul Huedin (2,63), comuna Gârbau (2,71) și comuna Tureni (2,28)…