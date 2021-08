Stiri pe aceeasi tema

- CJSU Cluj a aprobat Hotararea nr. 162, din 23 august 2021, privind reevaluarea masurilor pentru asigurarea rezilienței comunitații și de diminuare a impactului tipului de risc pe raza comunei Margau. In unitatea administrativ-teritoriala comuna Margau (5,58), unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele…

- Comuna Adanctaa va intra in scenariul galben incepand de luni 16 august, de la ora 00:00. Hotararea a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dupa ce rata de infectare cumulata in ultimele 14 zile in aceasta comuna a ajuns la 2,29 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea este valabila…

- La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 0,21, in timp ce ieri a fost de 0,22.Prefectura Constanta informeaza ca incidenta in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile, este de 0,29 cazuri la mia de locuitori, iar ieri a fost 0,31.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 0,21, in…

- CJSU Bihor a adoptat vineri Hotararea nr.52 din 04 mai, privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar din Județul Bihor, incepand cu data de 07 iunie.

- Toți elevii din instituțiile de invațamant din Alba Iulia revin fizic la școala luni, 31 mai, informeaza Agerpres . Decizia a fost luata duminica de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba dupa scaderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2. Intrunit in ședința extraordinara, CJSU a aprobat schimbarea…

- DOCUMENT| Masuri anti-COVID, luate la nivelul comunei Vidra. Hotararea CJSU Alba DOCUMENT| Masuri anti-COVID, luate la nivelul comunei Vidra. Hotararea CJSU Alba O noua hotarare a fost adoptata de CJSU Alba, privind constatarea ratei de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS–CoV-2…

- ​Potrivit listei publicate de Ministerul Educației, in Romania mai sunt doar 258 de localitați cu rata de infectare peste 1 la mia de locuitori, deci in scenariul galben. In aceste localitați, doar clasele V-VII și IX-XI invața online, cele terminale mergand la cursuri.Dintre localitațile in scenariul…

