- Dupa ce a plecat de la Pitești, Gheorghe Cristian, fost portar al FC Argeș, a lucrat in București. In ultima perioada a fost angajat la Academia de Fotbal Juventus din capitala. Odata cu venirea pandemiei, Cristian a ramas fara serviciu și, cum zilele trecute a fost in Pitești, l-am intrebat daca este…

- Pandemia a mușcat vizibil din profitul și veniturile marilor companii de pe Bursa de Valori București (BVB), care, in prima jumatate din acest an, s-au luptat sa faca fața și sa se adapteze noilor condiții din piețele in care opereaza. Per ansamblu,...

- Pandemia a crescut apetitul corporatistilor pentru spatiile mari si noi. Cele mai costisitoare chirii sunt in zona metroului Pipera, anunța MEDIAFAX.Vrei sa te muti in chirie? Cele mai multe oferte de imobile din Bucuresti sunt in zona de Sud, dar cererea mare este in zona de Nord. Conform…

- De asemenea, grupul anunta ca face angajari, indiferent de localizarea geografica. Compania are 2.500 de angajati la nivelul tarilor din regiunea EMEA, dintre care peste 1.600 lucreaza in Romania, in cele trei birouri din Bucuresti, Sibiu si Targu Mures. ”Compania globala de tehnologie Stefanini a lansat…

- Mai multe zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre și dinspre capitala țarii. Cursele aeriene pe ruta Timișoara – București vor fi... The post Mai multe zboruri! Cursele aeriene pe ruta Timișoara – București vor fi operate de trei companii appeared first on Renasterea banateana…

- De la controversatele alegeri din 1990, urmate de protestele din Piata Universitatii curmate de intrarea minerilor in Bucuresti, nu s-au purtat dispute atat de dure pe marginea unor alegeri ca in anul pandemiei. Problema este data. Cine trebuie sa decida data alegerilor, guvernul sau parlamentul?…

- Prin luna martie, Connect-R spunea ca Pandemia inseamna pentru el intoarcerea la natura și bucuria pentru lucrurile mici, care erau pana acum ignorate. Connect R, scandal cu un șofer de Uber. Motivul șocant: ce s-a intamplat Ștefan Relu Mihalache, Connect-R este nascut la 9 iunie 1982 in București.…

- "Pandemia nu este mai grava in Romania, decat in toata Europa, iar eu nu sunt dintre persoanele care afirma ca nu exista virusul. Virusul exista dar noi trebuie sa fim bine organizati, sa stim cum sa gestionam judicios toate resursele. Nu este necesar sa speriem toti oamenii. Eu port masca…