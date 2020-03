Stiri pe aceeasi tema

- Companiile private vin alaturi de Ministerul Sanatații in efortul pentru limitarea raspandirii COVID 19 Marii retaileri Kaufland Romania și Lidl Romania doneaza 100 000 bucați recoltoare pentru exudat nazal și faringian/ mediu transport viral necesare pentru realizarea testelor de diagnostic molecular…

- Fundatia Comunitara Buzau si Crucea Rosie indeamna buzoienii si companiile locale sa faca donatii prin transfer bancar, astfel incat, cu ajutorul partenerilor si al retelei dezvoltate in timp, sa poata aproviziona medicii din Buzau cu echipamente necesare in combaterea epidemiei de coronavirus.

- Consiliul Județean asigura finanțare pentru achiziționarea unui sistem destinat amplificarii și detecției Real-Time PCR, care va permite efectuarea testelor privind infecția cu coronavirus la Piatra Neamț, plus alta aparatura și materiale sanitare necesare in perioada de pandemie. Consiliul Județean…

- Guvernul spaniol a naționalizat toate spitalele private și furnizorii de servicii medicale, deoarece țara sufera o creștere alarmanta a cazurilor de coronavirus. Guvernul a declarat, de asemenea, stare de urgența și i-a mobilizat pe militari. Ministerul Sanatații din guvernul lui Pedro Sanchez a anunțat…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Sanatatii au anuntat ca vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achizitionate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a institutiilor medico-sanitare…

- Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca, pana in prezent, in Romania nu s-a confirmat niciun caz de infectie cu coronavirus, fiind pastrate masurile din aeroporturi si spitalele desemnate sa preia eventualele cazuri, in contextul in care la nivel mondial a crescut numarul cazurilor confirmate, dar a…