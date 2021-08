Două companii din Polonia au creat asfaltul cu parfum floral Asfaltul va avea miros de flori in Polonia, asta dupa creatia inedita a unor companii, in incercarea de a imbunatati conditiile de lucru pentru drumari. Potrivit sursei citate, noul bitum contine un amestec de uleiuri esentiale naturale si sintetice care neutralizeaza mirosul puternic de asfalt. „Vaporii emisi de asfaltul obisnuit nu sint daunatori pentru oameni, insa noul material va oferi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

