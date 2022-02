Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cibernetic masiv care a vizat Guvernul ucrainean in noaptea de joi spre vineri ar fi fost comis de un grup de hackeri din Belarus care a utilizat un program malitios similar celor utilizate de un grup de hackeri legat de serviciile secrete ruse, spune un oficial de rang inalt de la Kiev.

- Plafonul veniturilor pensionarilor care beneficiaza de compensare 90% nu este influențat de ajutorul financiar acordat in ianuarie, anunța reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate.

- La doua luni, micuțul Radu a dat primele semne ca sufera de o boala grava. Pana atunci, totul a parut perfect. Parinții și-au dat seama, insa, ca nu mai este atat de activ și nu iși mai ține capșorul. Dupa nenumarate drumuri intre spitale și medici, cu analize facute inclusiv in Germania, a venit diagnosticul…

- Germania, deja afectata de o importanta recrudescenta a contaminarilor cu coronavirus, trebuie sa se pregateasca de un nou "val masiv" legat de raspandirea rapida a variantei Omicron, a afirmat vineri ministrul sanatatii, Karl Lauterbach, relateaza AFP si dpa. "Ma gandesc la un al cincilea…

- Restrictiile anti-COVID-19 afecteaza grav economia Germaniei. Vanzarile din perioada Craciunului au scazut, deoarece in magazine au acces doar cetațenii vaccinati. Potrivit presei germane, puterea de cumparare a produselor nealimentare a scazut in medie cu 26% fața de 2019.

- Managerul unei companii din Jena, landul german Turingia, a anunțat ca ofera bonus tuturor angajaților care se vaccineaza anti-Covid pana in ianuarie 2022. Udo Bottcher va recompensa fiecare angajat cu cate 5.000 de euro. Daca toți cei peste 550 de angajați se vor vaccina, compania va plati bonusuri…

- Un patron din Germania a depașit toate așteptarile. Udo Bottcher a anunțat un bonus record pentru fiecare angajat care se vaccineaza.Compania are 550 de lucratori, iar acest lucru inseamna o cheltuiala destul de mare.„In primul rand, este o investiție in sanatatea angajaților noștri. O rata de vaccinare…

- Dupa cazul familiei Bodnariu, care a trecut printr-o adevarata drama pentru a-și recupera copiii de la statul norvegian, un caz similar este in plina desfașurare in Germania. Familia Furdui și-a vazut cei șapte copii preluați forțat de autoritațile germane și, in ciuda susținerii din partea unor…