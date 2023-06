Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresa semnata de trei secretari de stat in care se solicita calcularea salariilor cadrelor didactice pe luna mai in conformitate cu munca depusa.Cei aflați in greva nu primesc salariu pe perioada grevei.Sindicalistii din Educatie…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca vineri va porni programul Casa Verde Fotovoltaice, unul dintre cele mai asteptate programe si care are un buget de peste 1,7 miliarde de lei.Potrivit ministrului, finantarea este in cuantum de 20.000 de lei pentru fiecare solicitant.”Vineri,…

- Partidul AUR a organizat sambata, 6 mai, un protest in Bucuresti, la care au participat cateva mii de membri si simpatizanti ai partidului. George Simion susține ca presa i-ar fi ignorat in mod voit evenimentul, drept urmare a publicat un anunț prin care a dat de ințeles ca vrea sa iși faca propria…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat ordinul pentru numirea unui vicepreședinte care va fi responsabil special pe domeniul colectarii taxelor.Nicoleta-Mioara Circiumaru a fost numita in functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat. Ea…

- Doi pui de pisica, gasiți de niște turiști in zona Sambata de Sus, din județul Brașov, s-au dovedit a fi de fapt salbatici, dupa cum a descoperit medicul veterinar.Intamplarea a fost relatata de Centrul pentru Salvarea și Reabilitarea Faunei Salbatice ACDB pe pagina de Facebook.„Niște…

- Cunoscuții artiști Deea și Dinu Maxer au decis la finalul lunii martie sa puna capat unei casnicii de 18 ani, din care au rezultat și doi copii.Dinu Maxer pare sa-și fi refacut rapid viața amoroasa, in compania unei brunete care seamana leit cu Nicoleta Luciu, nimeni alta decat fosta iubita…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…

- 11 birouri RE/MAX se inchid incepand din aprilie, potrivit unor surse din piața imobiliara contactate de Ziare.com. Reprezentantul RE/MAX Razvan Cuc spune ca ar fi vorba doar de un birou.Cele 11 birouri sunt operate de doua companii care au lucrat cu RE/MAX in sistem de franciza – Magnum și…