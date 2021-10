Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova va fi centrul special pentru proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile scolare din Dolj. Vor fi amenajate 26 de sali de examen in care sunt asteptati 378 de candidati, vineri, 15…

- Școlile pot sa iși suspende activitatea și sa treaca in online spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care sublineaza faptul ca legislația in vigoare permite acest lucru. Precizarile vin dupa ce Federația Asociațiilor de Parinți și Consiliul National al Elevilor au solicitat ca scolile sa decida…

- „Și in acest moment exista cadrul legal care permite școlilor sa decida trecerea la activitatea online”, a spus ministrul Educației intr-o declarație de presa, sambata. Acest lucru este decis de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, impreuna cu Direcția de Sanatate Publica, a mai precizat…

- Liceul „Voltaire” din Craiova va trece toate clasele online, pentru ca deja jumatate dintre clase invata in acest sistem. Practic, Liceul Voltaire trece in scenariul 2, conflorm noului ordin comun. Propunerea Liceului „Voltaire” de a-si desfasura intreaga activitate de predare online pentru 14 zile…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, decizia a fost luata de catre Consiliul de Administratie al scolii in urma anchetei epidemiologice realizate de catre Directia pentru Sanatate Publica Iasi. „Din informatiile transmise in aceasta dimineata la Colegiul National «Mihai Eminescu»,…

- Chiar din prima saptamana de școala, o clasa de liceu de la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a intrat in sistem de predare hibrid. Șapte elevi vin fizic la școala și 23 invața online. Decizia a fost luata dupa aparția unui caz de Covid 19 in clasa respectiva. Potrivit managerului colegiului,…

- La Bcehet, in ultimele zile incidenta cazurilor de COVD-19 este de 7,5 la mia de locuitori. Prin urmare, in acest oras din Dolj, cursurile vor incepe online, a precizat inspectorul scolar general. Excpetie va face doar invatamantul prescolar, unde activitatile se vor desfasura fata in fata. Orasul Bechet…

- 2647 absolventi ai clasei a VIII-a din județul Dolj au fost admiși in invatamantul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) in prima etapa de repartizare computerizata.La nivelul județului 99.5% dintre elevii cu optiunile completate au fost repartizati in invațamantul liceal de stat din totalul de 2664…