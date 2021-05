Stiri pe aceeasi tema

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10:00 – 21 mai, ora 10:00 Fenomene vizate: ploi insemnate Post-ul Se prelungește avertizarea de vreme rea. Ce spun specialiștii despre urmatoarele zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COD GALBEN Zone afectate: toata țara Interval de valabilitate: 18 mai, ora 06:00 – 18 mai, ora 23:00 Fenomene vizate: Post-ul Marți, Cod Galben de vant și ploi insemnate in intreaga țara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 07 aprilie, ora 15:00 – 10 aprilie, ora 10:00; Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, Post-ul ANM: Informare meteo – vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, predominant Post-ul Vreme rece pana pe 10 aprilie. Ninsori in zona de munte apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, predominant ninsori; intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zone afectate: Moldova Incepand din noaptea de marți spre miercuri (6/7 aprilie),…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 23 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 10:00; Fenomene vizate: precipitații sub forma de Post-ul Dambovița: Zona montana sub Cod Galben de ninsori, vant puternic si vreme deosebit rece apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cod galben Interval de valabilitate: 15 martie, ora 14:00 – 17 martie, ora 20:00 Fenomene și zone vizate: ninsori și Post-ul Vreme rea in intervalul 15 – 17 martie. Cod Galben pentru Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 09 martie, ora 23:00 – 11 martie, ora 10:00; Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ predominant Post-ul Iarna nu se lasa dusa! Dambovița, sub Cod Galben de ninsori apare prima data in Gazeta Dambovitei .