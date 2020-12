Stiri pe aceeasi tema

- Momentul marcheaza startul unei ample campanii de vaccinare nu doar in Romania, ci și in intreaga Uniune Europeana The post Campania de vaccinare in Romania a inceput, in acesta dimineața appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Campania de vaccinare in Romania a inceput, in acesta…

- Prefectura Mureș, Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Mureș, Direcția de Sanatate Publica, alaturi de unitațile administrativ teritoriale din județ au parcurs primele etape pentru demararea campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. Centrele de vaccinare aferente etapei I vor…

- Un clujean a refuzat sa-și prezinte documentele și a incercat sa fuga, moment in care polițistul s-a urcat in mașina șoferului pentru a-l opri. Un caz neobișnuit s-a intamplat astazi, 24 noiembrie, in jurul orei 15:30, langa Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca. Se pare ca un polițist s-a urcat…

- Campania de vaccinare anti COVID din Romania va fi coordonata de dr. Valeriu Gheorghița in varsta de 38 de ani și care din anul 2012 lucreaza la Spitalul Militar Central ,,Dr. Carol Davila", absolvind in anul 2006 Universitatea de Medicina și Farmacie din Targu Mureș, acum UMFST. Locotenent colonel…

- Noul primar al municipiului Reghin, Mark Endre Dezso, si consilierii locali alesi in urma alegerilor din 27 septembrie au depus, azi, 26 octombrie juramantul, in cadrul unei sedinte festive organizate la Casa Municipala de Cultura "Dr.Eugen Nicoara" din Reghin. La ceremonie au participat Prefectul judetului…

- Publicul reghinean a avut parte de o frumoasa serata muzicala lirica joi, 8 octombrie la Casa Municipala de Cultura „Eugen Nicoara", eveniment inclus in cadrul turneului „Fascinantul Itinerar al Operei Romanești". Pornind de la nevoia de a promova muzica de opera romaneasca, proiectul Fascinantul Itinerar…

- Prima ediție a evenimentului dedicat lecturii și carților are loc sambata și iși propune sa aduca tinerii cititori in contact direct cu personalitați ale lumii literare. Obiectivul final al acțiunii este de fapt reintoarcerea la cartea vie. Organizatorii spun ca vor achiziționa carți, pe care le vor…

- Casa Municipala de Cultura „Eugen Nicoara" din Reghin va gazdui joi, 8 octombrie 2020, ora 18,00 serata muzicala lirica intitulata „Fascinantul Itinerar al Operei Romanești". Pornind de la nevoia de a promova muzica de opera romaneasca, proiectul Fascinantul Itinerar al Operei Romanești, organizat de…