- Doua cazuri suspecte de virus Marburg, o febra hemoragica aproape la fel de mortala ca Ebola, au fost detectate in Ghana, au anuntat vineri autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Multiple cazuri de boala gura-mana-picior au fost seizate la gradinițele și creșele din Cluj-Napoca. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Cluj, boala se manifesta preponderant vara, iar parinții sunt sfatuiți sa-și izoleze copiii la apariția primelor semne de boala.

- OMS se așteapta ca mai multe cazuri de variola a maimuței sa fie identificate la nivel mondial. Pana sambata, 92 de cazuri au fost confirmate și alte 28 au fost considerate suspecte in 12 țari in care virusul nu este endemic, a anunțat organizația. Agenția ONU a declarat ca va furniza informații suplimentare…

- Cel putin 12 persoane au murit in acest an in Irak din cauza febrei Crimeea-Congo, potrivit unui nou raport publicat marti de autoritati, care incearca sa limiteze raspandirea acestei boli virale transmise de animale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un NOU focar de Ebola a fost declarat, deoarece doua persoane au murit. Sute de persoane care au fost in contact cu aceștia sunt in pericol, dupa ce virusul mortal a reaparut in Africa, noteaza The Sun. Ministerul Sanatații din Republica Democrata Congo a declarat luna aceasta un focar de infecție.…

- Inca doua cazuri suspecte de hepatita cu cauze necunoscute la copii au fost depistate in Romania. Acestea se adauga unui caz deja confirmat, o fetița de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Specialiștii din Ministerul Sanatații recomanda parinților sa le puna copiilor masca in spații…

