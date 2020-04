Ismail Mohamed Abdulwahab in varsta de 13 ani si Luca Di Nicola, in varsta de 19 ani, au murit de coronavirus, in Londra. Numarul deceselor a ajuns la 1808 in Marea Britanie.Ismail Mohamed Abdulwahab era un elev in varsta de doar 13 ani din Brixton care a inceput sa aiba simptome si sa respire cu greutate martea trecuta asa ca a fost dus de urgenta la spital de rudele sale.Familia marturiseste ca baiatul a fost testat pozitiv pentru coronavirus in urmatoarea zi si a fost pus direct pe ventilator, pentru ca ulterior sa fie in coma indusa, insa a murit in cateva ore la spitalul King's College Hospital.Covid…