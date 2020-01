Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate în Franța. la Paris și Bordeau Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu mai multe persoane de la intoarcerea in Franta. Pacientul este de origine chineza, locuieste in Gironde si s-a aflat la Wuhan pentru probleme de serviciu. Despre pacientul din Paris se cunosc mai putine date. Este internat la spitalul Bichat și este izolat. „Aceasta persoana a calatorit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

