Stiri pe aceeasi tema

- Sute de vase ce dateaza din epocile greco-romana, copta si islamica au fost descoperite intr-o ascunzatoare amenajata "foarte probabil" in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial in interiorul unui muzeu din...

- Langa piramidele din Giza, arheologii au descoperit doua locuinte vechi de 4.500 de ani, semn ca locul mai are inca multe secrete de dezvaluit. Cel mai probabil acestea au fost locuite de oameni importanti: un responsabil cu hrana soldatilor din zona si un preot. Se crede ca aceste…

- Arheologii de la Curtea Domneasca din Targoviște au deschis noi șantiere in fosta cetate de scaun a Țarii Romanești. In Post-ul 10 morminte, din secololul al XV-lea, au fost descoperite la Curtea Domneasca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inca doua rachete de semnalizare au fost descoperite, miercuri, in gradina unui bloc din Craiova, in apropierea locului unde un astfel de dispozitiv a cazut pe o masina. Procurorii Parchetului Militar Timisoara au deschis o ancheta sa vada cum au ajuns rachetele de semnalizare in zone locuite, transmite…

- Alte cinci bombe de aviatie provenind din cel de al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi, in apropierea DN 2 (E85), la iesirea din municipiul Focsani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Sase bombe de aviatie provenind din cel de al Doilea Razboi Mondial, in greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare, au fost descoperite joi, in apropierea DN 2 (E85), la iesirea din municipiul Focsani, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Arheologii egipteni au descoperit un altar antic si un bust reprezentand un imparat roman in sudul Egiptului, au anuntat autoritatile duminica, potrivit DPA. Altarul zeului Osiris-Ptah Neb, datand din perioada celei de-a 25-a dinastii, a fost gasit in complexul de temple din Karnak, aflat in orasul…

- Arheologii francezi care excaveaza un vast si antic „oras al mortilor” din Africa au recuperat cea mai mare colectie de texte in limba cusita/meroitica, care dateaza de acum 2.700 de ani. Aceasta include tablite care comemoreaza mortii.