- Un accident rutier in lanț s-a petrecut luni seara pe Autostrada A1 Sebeș – Deva, in zona Oraștie. Din primele date, sunt implicate șase autoturisme și doua TIR-uri. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat informeaza ca pe A1 Deva – Oraștie, la kilometrul 333+000,…

- Un accident rutier a avut loc astazi in județul Ialomița, soldat cu 6 victime. Se pare ca impactul a fost intre un TIR și doua autoturisme, pe DN21. Accidentul soldat cu șase victime a avut loc in localitatea Slobozia Noua, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Ialomița. Accident rutier…

- Accident rutier pe A2.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme, pe sensul catre capitala al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 16 Cernica, judetul Ilfov , circulatia este restrictionata…

- In urma verificarilor, politistii au constatat ca soferul care a cauzat evenimentul rutier bause inainte de a se urca la volan.Doi raniti, sot si sotie, au fost transportati la Unitatea de Primiri Urgente din Deva pentru ingrijiri medicale suplimentare, cea de-a treia victima refuzand transportul la…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme și doua autotrenuri, a avut loc, joi seara, la kilometrul 8, pe autostrada A6 Balinț-Lugoj. Conform primelor informații, accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit…

- Scene șocante intr-un par de joaca din Hunedoara. Un barbat, de 29 de ani, a fost filmat in timp ce agresa doi minori, unul dintre ei fiind chiar fiul lui. In imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede cum barbatul se indreapta furios catre un copil care se da in leaga, il injura, il apuca violent…

- Un TIR care transporta porumb s-a rasturnat, in aceasta noapte, pe DN 1, la Timișul de Sus, in zona serpentinelor. Circulatia s-a desfasurat, marti dimineata, ingreunat pe DN 1, in zona localitatii brasovene Timisul de Sus, unde, in cursul noptii, un TIR incarcat cu porumb s-a rasturnat pe carosabil,…

- Circulație blocata total 2 ore Ocolitoarea Brașovului a fost poligon de incercari pentru șoferii care au avut drum miercuri dimineața pe aici. Incepand cu ora 07.00, tamponarile s-au ținut lanț, din cauza ceții și a carosabilului umed, pentru ca, in jurul orelor 08.30, drumul sa fie total blocat in…