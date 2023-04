Două cadavre, găsite în clădirea prăbușită din Marsilia Salvatorii au gasit doua cadavre in molozul cladirii care s-a prabușit, duminica, in urma unei explozii in orașul-port Marsilia, din sudul Franței. Anterior, autoritațile franceze au declarat ca opt persoane erau date disparute, posibil prinse sub daramaturi, potrivit CNN . „Avand in vedere dificultatile deosebite de interventie, extragerea (corpurilor de la locul exploziei) va dura”, au precizat pompierii. Cele doua cadavre urmeaza sa fie identificate. Eforturile de salvare sunt complicate de un incendiu care arde printre daramaturi O „explozie violenta” a zguduit cladirea in jurul orei 12.30,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

