Stiri pe aceeasi tema

- Doua trupuri neinsufletite au fost recuperate din aeronava militara americana care s-a prabusit luni in provincia Ghazni din Afganistan, a declarat pentru CNN un oficial al Pentagonului, adaugand ca echipamente sensibile au fos dezactivate de catre personalul militar care a ajuns la fata locului.

- Luni, Pentagonul a confirmat ca un aparat E-11A al armatei SUA s-a prabusit in provincia Ghazni, dar a negat ca avionul ar fi fost doborat de talibani, asa cum au afirmat acestia. Comunicatul Pentagonului nu precizeaza cati oameni se aflau la bord si nici numarul victimelor. 300 de soldați…

- Pentagonul a confirmat marti prabusirea aeronavei, dar infirma ca ar fi fost doborata de un tir inamic. "Un avion de tip Bombardier E-11A ameican s-a prabusit in provincia Ghazni, in Afganistan", a anuntat luni intr-un mesaj postat pe Twitter purtatorul de cuvant al fortelor americane in Afganistan,…

- Numarul victimelor canadiene in urma prabusirii unui Boeing 737 ucrainean miercuri, in apropiere de Teheran, a fost revizuit in scadere, trecand de la 63 la 57 de morti din totalul celor 176 de pasageri, a anuntat vineri ministrul canadian al afacerilor externe, potrivit AFP, scrie Agerpres. "Pe…

- Agentia americana responsabila de securitatea transporturilor NTSB a anuntat joi ca a primit o notificare din partea autoritatilor aeriene civile iraniene pentru a ancheta cauzele prabusirii unui Boeing ucrainean la putin timp dupa decolarea sa de la Teheran miercuri, potrivit AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Compania aeriana Ukraine International Airlines suspenda pe perioada nedeterminata toate cursele aeriene catre Teheran, in contextul in care un avion ucrainean Boeing 737 s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe un aeroport din Iran, anunța Sky News.

- Clipul surprinde momentul in care aeronava, una de tip Fokker F100, incearca sa decoleze, aluneca pe zapada si loveste o cladire cu doua etaje. Avionul efectua un zbor de la Almaty catre capitala Nursultan si avea 98 de persoane la bord, intre care cinci membri ai echipajului. In urma accidentului,…

- Doi militari americani au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit miercuri in Afganistan, a informat armata Statelor Unite printr-un comunicat, adaugand ca investigheaza cauza incidentului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Investigam cauza accidentului, insa rapoartele…