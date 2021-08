Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de circulație de Primariei Timișoara a aprobat masuri care vizeaza traficul rutier, impuse de realizarea unor lucrari. Astfel, s-a decis inchiderea traficului rutier pe bd. Mihai Eminescu, pe tronsonul cuprins intre strazile Michelangelo și bd. Revoluției din 1989, in data de 17 august, intre…

- Comisia de Circulație de la nivelul municipiului a aprobat inchiderea traficului rutier pe bd. Eroilor de la Tisa, pe tronsonul cuprins intre str. Cluj și Aleea F.C. Ripensia. Se are in vedere executarea lucrarilor de subtraversare a conductelor de termoficare 2 x DN 700 mm, in cadrul proiectului de…

- Poliția dezvolta un sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind incalcarea regulilor de circulație, in cadrul unui proiect de peste 106,6 mil ioane de lei, cofinanțat din fonduri europene nerambursabile. Proiectul, care se desfașoara pe parcursul a 30 de luni (1 iulie 2021 – 31 decembrie…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a adus o serie de modificari in circulație la nodul rutier de la Margina de pe autostrada A1. Acestea au fost necesare pentru a asigura fluidizarea traficului rutier. Pentru fluidizarea traficului rutier din nodul rutier Margina de pe autostrada A1, s-a instituit…

- Parlamentul European a adoptat in sesiunea plenara de saptamana trecuta Rezoluția privind siguranța și semnalizarea cailor ferate, o inițiativa proprie a PE care analizeaza sistemul european de gestionare a traficului feroviar (ERTMS) și solicita implementarea sa completa. EvenimentActualitateeuropamarian…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "La aceasta…

- Au pus in pericol siguranta traficului rutier: Șoferi din Alba, beți la volan și fara permis de conducere, depistați de polițiști in trafic Polițiștii au depistat in cursul zilei de joi, doi șoferi din Alba, care conduceau sub influența bauturilor alcoolice sau fara sa dețina permis de conducere. Este…