Două bombe din Al Doilea Război Mondial găsite una în centrul oraşului Koln, lângă Primărie, iar alta în Berlin O parte a centrului orasului Koln (vestul Germaniei) a fost evacuata marti ca urmare a descoperirii bombei de origine americana si cantarind 500 de kilograme, gasita de mai multi muncitori pe un santier. Aceasta a fost dezamorsata inainte de pranz.



In acelasi timp, politia din Berlin a anuntat descoperirea in apropierea Primariei, in centrul capitalei, a unei bombe neexplodate din ultimul razboi. Dispozitivul de 250 kg, descoperit in timpul unor lucrari de constructie, urma sa fie dezamorsat ulterior in cursul zilei, informeaza Agerpres.



Sursa articol si foto: rtv.net

