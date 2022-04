Doua bombe de aviație, fiecare cantarind 50 de kilograme, au fost descoperite, duminica, la intrarea in localitatea Moșnița Noua de catre muncitorii de pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei. Avand in vedere complexitatea intervenției, intregul echipaj pirotehnic, format dintr-un ofițer și trei subofițeri, din cadrul ISU Timiș s-au deplasat in graba la fața locului. ... The post Doua bombe de aviație, descoperite de muncitorii care lucreaza la centura Timișoarei/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .