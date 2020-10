Doua blonde dupa noaptea de revelion Doua blonde, dupa noaptea de revelion, se intorceau acasa. Afara, un frig de inghetau pietrele, ele imbracate subtirel, ca de la petrecere… Taxiuri, nici gand, toti taximetristii acasa, cu familia, transportul in comun era inexistent, pana acasa, drum lung…In drumul lor, un depou RATB. Una din ele e lovita din senin de ideea geniala…si nu sta mult pe ganduri, ii spune celeilalte: -Fata, pe buna dreptate se spune ca suntem proaste. Hai sa furam un autobuz sa mergem pana acasa! -Ca bine zici, fata! Hai! Eu intru in depou sa fur unul, tu tine de sase! Zis si facut, prima ramane afara sa supravegheze… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

