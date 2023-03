Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea la o noua adresa poate fi o experiența plina de provocari și stres pentru multe persoane, o experiența ce poate fi copleșitoare, mai ales pentru cei care se muta pentru prima data sau pentru cei care se muta in alta țara sau oraș. Cu toate acestea

- ”Grupul Damen Shipyards isi valorifica resursele si experienta in domeniul constructiilor navale pentru a deveni o forta majora in domeniul constructiilor offshore. Compania vede perspective importante in domeniul eolian offshore, in special in sectorul eolian plutitor emergent si recunoaste, de asemenea,…

- Tinerii din Generația Z cred ca salariul corect pentru nivelul lor de experiența este intre 3.000 și 7.000 de lei. Mia mult, aceștia spun ca menționarea salariului in anunțul de angajare este principalul argument care i-ar determina sa aplice la un job. Potrivit datelor unui sondaj realizat de o…

- In jurul unui pahar de vin se tes povesti si experiente culinare cum numai vita de vie poate oferi cunoscatorilor. Insa pasiunea pentru vin poate fi descoperita pas cu pas daca suntem atenti la cateva detalii ce ne ajuta sa aflam misterul licorii zeilor. De la paharul in care turnam vinul, pana la modul…

- Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost eliminate de la America Express - Drumul Aurului. Gimnastele au fost dezamagite de voturile primite din partea celorlalte echipe.Echipele care au intrat in cursa pentru ultima șansa au fost: Diana Bulimar și Larisa Iordache, Jean Gravil și Dinu, Ovidiu Buta și…

- Angajam contabil cu experienta: RESPONSABILITATI Inregistrarea si raportarea tuturor operatiunilor contabile lunare in conformitate cu legislatia in vigoare in programul de contabilitate Winmentor; Reconcilieri contabile pentru aria sa de activitate; Intocmirea de situatii lunare pentru clienti si furnizori;…

- Industria globala de divertisment ține in permanența pasul cu progresul tehnologic, iar categoria „home entertainment” nu face excepție de la acesata regula. Cei care iși petrec timpul liber in fața dispozitivelor inteligente pot urmari contra-cost din fotoliul de acasa conținut licențiat de calitate…

- Interpretul Denis Roabeș, cunoscut ca The Motans, a povestit, intr-un podcast cu Andi Moisescu, despre experiența sa la Vocea Romaniei și cum a ajuns in scaunul juraților/antrenorilor pentru concurenții din emisiune. „Am fost deschis la aceasta experiența. E ceva nou. S-a intamplat ceva foarte ciudat…