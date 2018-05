Două bănci ne revizuiesc în jos prognoza de creștere ING Bank a revizuit de la 4,7% la 3,5% prognoza de creștere economica in 2018, dupa datele aferente primului trimestru, care arata o incetinire considerabila a creșterii PIB, potrivit Profit.ro. ING se așteapta ca BNR sa nu mai majoreze dobanda cheie in acest an și vede dificultați mult mai ridicate pentru Guvern sa atinga ținta de deficit, in contextul unei evoluții mai slabe a economiei. BCR a revizuit, de asemenea, prognoza de creștere de la 4,7% la 4,1% pentru acest an. Statistica a anunțat azi o creștere de 4% in primul trimestru din 2018 comparativ cu perioada similara din 2017 și o stagnare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna aprilie la 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care fructele proaspete s-a scumpit cu 13,9% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in primul trimestru cu 9,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 16,99 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), scrie…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, la inceputul sedintei de Guvern ca, desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat la inceputul saptamanii ca avem o situatie apocaliptica, Institutul National de Statistica (INS) a spus miercuri ca in martie 2018 a fost cea mai mare crestere a puterii de cumparare…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,5%, in 2018.

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere la 3,2%, de la 2,6%, proiectia privind inflatia la sfarsitul acestui an, in varianta de primavara a Prognozei pe termen mediu 2018 - 2021, publicata vineri.

- Proiectia de inflatie pentru urmatorii trei ani a fost, de asemenea, modificata in crestere, la 2,8% in 2019 (de la 2,2% in varianta de iarna a prognozei), 2,5% in 2020 (de la 2% anterior) si la 2,3% in 2021 (de la 1,8%).Tot in urcare a fost revizuita si proiectia referitoare la deficitul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

