Două avioane militare din Ucraina, în România Doua avioane militare ucrainene au intrat in spațiul aerian al Romaniei, in aceasta dimineața, anunța Antena 3. Conform primelor informații, unul dintre avioane a aterizat la Bacau dupa ce a intrat pe teritoriul Romaniei, fiind observat de o patrula a Poliției de Frontiera. Avionul ucrainean, un Suhoi 27, a fost escortat de aeronave romanești și […] Articolul Doua avioane militare din Ucraina, in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

