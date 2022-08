Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de vanatoare rusesti sunt suspectate ca au incalcat spatiul aerian finlandez joi, a anuntat Ministerul Apararii de la Helsinki, in contextul in care statul nordic a inceput, impreuna cu Suedia, procesul de aderare la NATO, relateaza AFP.

- Ministerul Apararii din Taiwan a declarat ca 20 de avioane ale Forțelor Aeriene Chineze au intrat sambata in zona de aparare aeriana a Taiwanului, 14 nave de razboi chineze au efectuat exerciții in apele Taiwanului și 14 avioane chineze au traversat linia mediana a stramtorii Taiwan. Fii la…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat sambata Statul Major al armatei elene, transmite dpa. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri sau angajari in lupte…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat, sambata, Statul Major al armatei elene, transmite dpa, conform AGERPRES. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat sambata Statul Major al armatei elene, transmite dpa, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii anunta, miercuri seara, ca o aeronava bimotor de mici dimensiuni, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat la joasa inaltime spatiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei si Bulgariei.

- O aeronava bimotor de mici dimensiuni, tip Beechcraft, la bordul careia se aflau doua persoane, a survolat, miercuri seara, la joasa inaltime, spatiul aerian al Ungariei, Romaniei, Serbiei si Bulgariei, informeaza Ministerul Apararii. ”Precizam ca aeronava in discutie, care a evoluat in spatiul aerian…

- Japonia a mobilizat avioane de lupta dupa ce mai multe aeronave de razboi rusești și chinezești s-au apropiat de spațiul sau aerian marți, cand Tokyo gazduia liderii gruparii Quad, care include și Statele Unite, a declarat ministrul apararii Nobuo Kishi, potrivit Reuters. Tokyo a transmis „ingrijorari…