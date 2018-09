Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de lupta F-22 americane au escortat bombardiere strategice ruse Tu-95MC deasupra Oceanului Arctic, a anuntat vineri Ministrul rus al Apararii, relateaza agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Pana sa fie inlocuiti de colegii canadieni care opereaza CF-18 Hornet, in misiunea lor de politie aeriana desfasurata in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu timp de mai multe luni, pilotii britanici din Royal Air Force (RAF), dotati cu avioane de lupta Eurofighter Typhoon, au interceptat, in total, 20…

- Doua avioane Typhoon apartinand fortelor aeriene britanice au decolat marti, 21 august, de la baza NATO de la Mihail Kogalniceanu, ca raspuns la doua aeronave rusesti suspencte, tip Su-30 Flanker, care zburau in apropiere de de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre.Cele doua avioane…

- Doua avioane F-22 Raptor au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti,…

- Doua bombardiere strategice care pot purta incarcatura nucleara au zburat in cea mai estica Peninsula, Chukotka, langa Alaska, ca parte a unui exercițiu al forțelor aeriene, potrivit NY Times.

- Sase bombardiere rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre de catre avioane de vanatoare britanice desfasurate in Romania si care securizeaza spatiul aerian al NATO, potrivit unei comunicat difuzat de Royal Air Force (RAF), transmite AFP. Aparatele de tip Eurofighter Typhoon au decolat luni…