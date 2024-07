Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane B-52H Stratofortress ale Fortelor Aeriene SUA, repartizate unitatii 2nd Bomb Wing de la Baza Barksdale, Louisiana, au aterizat duminica la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu pentru desfasurarea misiunii Bomber Task Force Europe 24-4. ”Flancul estic al NATO este mai puternic in aceasta zi!…

- Un avion C-17 al Garzii Nationale Aeriene din Carolina de Nord a ajuns in aceasta dimineata la Aeroportul Chisinau pentru a sprijini exercitiile PEACE SH. Astfel, treizeci și cinci de garzi din Carolina de Nord și Forțele Aeriene ale Statelor Unite in Europa, in cooperare cu ministerele Republicii Moldova,…