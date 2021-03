Stiri pe aceeasi tema

- Doua avertizari ANM au fost emise astazi. Mesajele de vreme severa sunt valabile pentru aproape toata țara, pana joi, 18 martie 2021. In vigoare sunt un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic și un cod galben de ploi. Doua avertizari ANM, de tip cod galben și cod portocaliu, ne semnaleaza…

- Pana luni, la ora 10, județele din Moldova sunt vizate de un cod galben de ger. Vremea se va raci accentuat in toata regiunea. Mai ales pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger. Minimele vor cobori frecvent sub -10 grade și se vor incadra, in general, intre -18 și -8 grade ,cu cele mai scazute…

- Meteorologii au prelungit, miercuri seara, informarea privind intensificari ale vantului in regiunile estice si sud-estice si Codul galben de ninsori viscolite in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei., acestea fiind in vigoare pana joi dimineata, potrivit new.ro. Administratia Nationala…

- ANM a emis o alerta meteo de vreme severa in mai multe județe ale țarii. Este cod portocaliu de viscol și cod galben de ninsori viscolite. De asemenea, pana joi, 28 ianuarie exista o informare meteorologica pentru intensificari ale vantului. Alerta meteo ANM in mai multe județe. Meteorologii au emis…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, polei in intervalul 19 ianuarie, ora 11.00 – 20 ianuarie, ora 12.00. In regiunile intracarpatice temporar va ninge, in general moderat cantitativ in Maramureș, precum și in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente la munte. Potrivit ANM, in restul țarii va fi cod galben de ploi. Cod portocaliu de viscol si ninsori puternice, emis de ANM. Va ninge abundent la munte, ploi in restul…

- Meteorologii au emis Cod galben de ploi abundente si intensificari ale vantului, dar si ninsori in vestul si nordul Olteniei, nordul Munteniei si sudul Banatului. Pentru Carpatii Meridionali, la peste 1.700 de metri altitudine, va fi Cod portocaliu de viscol puternic si ninsori abundente.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben ninsori moderate cantitativ, viscol și intensificari ale vantului pentru 13 judete, valabila de duminica, ora 06:00, pana luni, la ora 10:00.