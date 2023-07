Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale pentru doi șoferi, in punctul de trecere a frontierei Cenad și in apropiere de Moravița, județul Timiș. Ei sunt cercetați penal pentru tainuire dupa ce au fost prinși ca incercau sa introduca in țara un microbuz și un autoturism date in urmarire pentru confiscare. Autovehiculele au fost…

- Politistii de frontiera din cadrul sectoarelor Poliției de Frontiera Sannicolau Mare și Moravița, județul Timiș, au descoperit doua autoturisme in valoare de peste 20.000 de euro, care erau cautate de autoritatile din Belgia și Elveția. Fata de cei doi soferi se fac cercetari pentru infractiunea de…

- Politistii de la PTF Cenad, din județul Timiș, au descoperit ieri un microbuz cu pasageri doldora cu diverse bunuri electronice. Soferul nu a putut justifica cu acte provenienta marfii iar aceasta, estimata la 112.000 de euro, a fost retinuta la frontiera. Ieri, in jurul orei 1.30, in Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW 530E, care figura in bazele de date ca fiind furat din Norvegia cu trei saptamani in urma.

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu dubla cetatenie, moldoveneasca si romana, cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari pe teritoriul acestui stat, potrivit Agerpres."In…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit, in urma unui control, un autoturism care figura in bazele de date germane ca fiind suspect de a fi clonat. Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II au depistat 47 de cetateni din Bangladesh si Pakistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu saci cu granule din plastic si sticle cu apa minerala.Potrivit…

- Polițiștii de frontiera satmareni au constatat, la controlul de frontiera efectuat pe sensul de ieșire din Romania, in PTF Urziceni, ca șoferul unei mașini, un satmarean de 42 de ani, nu poseda permis de conducere. Luni, 17 aprilie a.c., in jurul orei 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…