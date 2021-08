Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au ajuns la spital in urma unei coliziuni intre doua autoturisme la ieșire din localitatea Darmanești spre Radauți. In accident au fost implicate noua persoane dintre care trei minori. Cinci persoane dintre care și cei trei minori in urma evaluarilor de la fața locului vor fi transportați…

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident de circulatie produs sambata la iesirea din localitatea Darmanesti spre Radauti. Trei copii si doi adulti raniti au fost transportati la...

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident de circulatie produs sambata la iesirea din localitatea Darmanesti spre Radauti, in urma evaluarii medicale la fata locului, trei copii si doi adulti raniti fiind transportati la spital.

- Noua persoane au fost implicate intr-un accident de circulatie produs sambata la iesirea din localitatea Darmanesti spre Radauti, in urma evaluarii medicale la fata locului, trei copii si doi adulti raniti fiind transportati la spital. Potrivit ISU Suceava, ca urmare a accidentului in care…

- Ziua de marți, inceputa cu un accident la Cumparatura, a continuat prost pe șoselele din județ, cu un al doilea accident petrecut pe DN 17, la ieșirea din Campulung Moldovenesc spre Suceava.In jurul orei 11.30, dispeceratul pompierilor militari a fost sesizat de producerea unui accident rutier ...

- FOTO VIDEO| Accident la Roșia Montana: Coliziune intre Mocanița și doua autoturisme. Se aflau copii in mașini la momentul impactului FOTO VIDEO| Accident la Roșia Montana: Coliziune intre Mocanița și doua autoturisme. Se aflau copii in mașini la momentul impactului Un eveniment rutier a avut loc astazi,…

- Un motociclist a ajuns vineri seara la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs poe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Jucu. Din primele informatii,in jurul orei 17, conducatorul moto de 45 de ani, din Baia Mare, județul Maramureș, care se deplasa dinspre Cluj spre Dej, a…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la ieșirea din Botoșani, spre Suceava, acolo unde doua mașini s-au ciocnit frontal. Din pacate, din cauza condițiilor nefavorabile, unul dintre autoturisme a derapat, acroșand alte trei autoturisme. In urma impactului violent, noua persoane au fost afectate, fiind…