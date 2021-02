Două autoturisme au intrat în coliziune, într-o intersecție din Cugir, în urma neacordării de prioritate Un accident rutier a avut loc astazi, 11 februarie 2021, in jurul orei 18:00, in Cugir, la intersecția dintre centura noua de la Vinerea și drumul vechi din Vinerea. Potrivit IPJ Alba, este vorba despre un eveniment rutier care s-a soluționat ca fiind o tamponare, cauza fiind neacordarea de prioritate in intersecție. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, astfel nimeni nu a fost ranit. Acest articol a fost citit de 0 ori The post Doua autoturisme au intrat in coliziune, intr-o intersecție din Cugir, in urma neacordarii de prioritate first appeared on cugirinfo.ro… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

