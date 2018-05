Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip a prezentat in plenul Parlamentului vineri, 11 mai, raportul de activitate al Guvernului pentru anul 2017. Potrivit prim-ministrului, in 2017 au fost puse „bazele unor procese de reforma, iar in 2018 incepem sa construim”.

- Județul Alba se poate lauda ca a inregistrat o creștere economica spectaculoasa in ultimii trei ani, clasandu-se in prezent pe locul doi in Romania, dupa județul Ilfov. Raportat la 2015, judetul Alba a inregistrat o crestere de 13% a cifrei de afaceri, fata de o medie nationala de 4%. Judetul Alba are…

- El a afirmat, la Antena 3, ca 'evolutia economiei este pozitiva' si, prin urmare, 'PSD nu se va opri aici'. 'In ceea ce priveste datele economice, in ceea ce priveste datele financiare, in ceea ce priveste datele colectarii veniturilor la buget, suntem in crestere. Nu ne oprim aici. Evolutia este…

- Romania va inregistra si in acest an o crestere economica, desi mai mica decat anul trecut, dar si preturile vor creste pe masura, estimandu-se insa o scadere a ratei somajului, se arata in raportul semestrial al Fondului Monetar International.

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat, marti, de institutia financiara...

- Europarlamentarul Siegfried Muresan este de parere ca Guvernul PSD - ALDE trebuie sa isi dea demisia deoarece prin masurile pe care le intreprinde duce Romania spre o noua criza. "Actualul guvern PSD - ALDE, condus de prim-ministrul Viorica Dancila, a aratat in cele aproape trei luni de…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele Eurostat.

- Conform INS economia Romaniei a crescut cu un ritm trimestrial de 0.6% in T4 2017 (in decelerare de la 2.4% in T3), cea mai slaba dinamica din T3 2016, arata un raport transmis miercuri de economistii Bancii Transilvania. Consumul public a avut o contributie negativa la dinamica anuala a PIB din T4…