Avionul militar de tip C17 care va prelua pompierii si echipamentele acestora si le va transporta in Franta pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie a aterizat, joi seara, in jurul orei 19.00, pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara.

O parte a sistemului de securitate din cadrul Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara s-a defectat, in noaptea de marti spre miercuri, astfel ca pasagerii curselor care au decolat miercuri dimineata au trecut prin proceduri in regim de avarie, printr-un singur punct de control.

Printul mostenitor saudit Mohamed bin Salman efectueaza vizite in Grecia si Franta, in cadrul primului sau turneu in Europa de la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit agentiei oficiale, relateaza AFP.

Israelul a anuntat joi ca trimite doua aeronave speciale pe insula mediteraneana divizata Cipru pentru a ajuta la stingerea unui incendiu de vegetatie dintr-o zona montana, informeaza agentia DPA.

Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la o metoda "diferita" de guvernare in Franta, in primul sau comentariu public dupa alegerile legislative de duminica, transmite CNN.

Audiența Cupei Mondiale de fotbal din Qatar este estimata la 5 miliarde de spectatori, susține șeful FIFA, potrivit Reuters, anunța mediafax.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in mai multe zone din judete situate in Oltenia si Banat.

Aeroportul Internațional „Traian Vuia" din Timișoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El transmite ca marți a fost semnat contractul pentru proiectarea și construcția terminalului de plecari curse externe, scrie Mediafax.