Accident grav in Sibiu! Doua autocare s-au ciocnit pe DN 1. Din primele informații sunt implicate aproximativ 90 de persoane minore.A fost activat planul roșu de intervenție. Un accident grav a avut loc pe DN1 la Hula Bradului, acolo unde doua autocare s-au ciocnit. In accident sunt implicați aproximativ 90 de adolescenți, conform ISU Sibiu, anunța mediafax. „Din primele informații sunt implicate aproximativ 90 de persoane minore cu varste cuprinse intre 15-18 ani. La nivelul județului Sibiu s-a activat Planul Roșu de intervenție”, a anunțat ISU Sibiu. The post Doua autocare s-au ciocnit pe DN1.…