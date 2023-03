Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz cu pasageri a fost implicat miercuri intr-un accident in localitatea Lețcani, aproape de Iași, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Accident rutier produs in localitatea Letcani, intre 2 autocamioane, in urma caruia a fost acrosat un microbuz, in microbuz se aflau 14 persoane care s-au evacuat. La locul evenimentului rutier actioneaza o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, TIM, 1 EPA si un echipaj tip B de la…

- Traficul este oprit pe DN 1A, pe Centura de Est a municipiului Ploiesti, in localitatea Moara Noua, județul Prahova, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz. La fața locului sunt mai mute echipaje de pompieri și medicil. Opt pasageri au fost preluați de Ambulanțele…

- Un accident in care au fost implicate un microbuz și un autoturism a avut loc sambata dimineața pe o strada din Iași. In total, sunt implicate 16 persoane, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sase persoane au fost ranite, luni seara, in urma unui accident petrecut in judetul Iasi, in care au fost implicate trei autoturisme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Doi barbati in varsta de 24 si 28 de ani au fost transportati la spital, miercuri seara, in urma unui accident produs pe DN 28, in judetul Iasi, fiind implicate un microbuz si un autoturism. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident produs vineri in Pascani intre un microbuz cu numere de Republica Moldova si un autotren, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Accident produs duminica dimineața, in orașul Pecica, pe DN 7, sub podul de la A1. Au fost implicate un microbuz și o mașina care transportau, in total, 13 persoane. Cinci dintre acestea au fost ranite și transportate la spital.