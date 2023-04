Autoritațile sibiene sunt in alerta, dupa ce doua autocare s-au ciocnit pe DN 1. In accident sunt implicați aproximativ 90 de adolescenți, conform ISU Sibiu. Accidentul s-a produs miercuri seara intre doua autocare, pe DN1 la Hula Bradului. „Din primele informații sunt implicate aproximativ 90 de persoane minore cu varste cuprinse intre 15 – 18 […] Articolul Doua autobuze in care se aflau 90 de adolescenți, implicate intr-un accident UPDATE Patru copii au fost duși la spital a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .