- Coreea de Nord condamna decizia SUA de a aduce in apropierea peninsulei un submarin purtator de rachete balistice, informeaza Rador.Luni, autoritatile din Coreea de Nord au denunțat ceea ce au descris drept decizia SUA de a aduce un submarin cu propulsie nucleara avand la bord rachete balistice in…

- Un suspect se confrunta cu cinci capete de acuzare de crima, dupa un atac armat in masa petrecut in Philadelphia luni, potrivit procurorului local, scrie Rador.Kimbrady Carriker, in varsta de 40 de ani, a fost, de asemenea, acuzat de tentativa de omor și deținerea unei arme de foc fara permis.…

- Deși s-au vehiculat nenumarate nume pentru șefia NATO, ba chiar și Klaus Iohannis, norvegianul Jens Stoltenberg mai ramane inca un an la carma Alianței. Norvegianul Jens Stoltenberg, aflat la conducerea NATO din 2014, a anuntat marti ca va ramane in functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice…

- Noua egipteni, banuiți ca ar fi fost calauze ale migranților morții in naufragiul din largul Mediteranei, au fost inculpați și plasați in detenție provizorie pentru trafic ilegal, scrie France-Presse, citand surse judiciare, informeaza Rador.Aceștia se numara printre cele 104 persoane salvate din…

- Autoritatile din Kosovo au interzis intrarea pe teritoriul tarii a automobilelor cu placute de inamtriculare sarbesti, informeaza Rador.Decizia marcheaza o noua amplificare a tensiunilor dintre cele doua state vecine. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 15 iunie - Crește numarul morților…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a declarat ieri neconforme cu legislația comunitara unele elemente ale reformei justiției din Polonia adoptate in 2019, scrie Reuters, citat de Rador.Potrivit Curții, camera disciplinara a Curții Supreme de la Varșovia nu indeplinește cerința necesara de independența…

- Subsecretara Trezoreriei SUA, Jay Shambaugh, l-a intalnit, vineri, pe noul ambasador al Chinei in Statele Unite, Xie Feng, informeaza Rador.Aceștia au purtat discutii menite sa mentina comunicarea deschisa intre cele mai mari doua economii are lumii, a comunicat Trezoreria. CITESTE SI Tragedie…

- Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr, a declarat joi ca acordul sau de la inceputul acestui an de a permite accesul armatei americane la mai multe baze militare din țara sa nu are ca scop eventuale acțiuni ofensive impotriva vreunei țari., informeaza Rador.Adresandu-se unui think-tank american…