Stiri pe aceeasi tema

- Noile tehnologii schimba peisajul muncii intr-un ritm fara precedent. O analiza a World Economic Forum arata ca pana in 2027, vor fi create 69 de milioane de locuri de munca la nivel global – dar se asteapta ca 83 de milioane sa dispara, ceea ce va dulce la un deficit de 14 milioane, scrie CNBC....…

- Aproximativ 23% dintre locurile de munca vor fi perturbate, a spus WEF in raportul sau ”Viitorul locurilor de munca”, unele fiind eliminate, iar altele create. In esenta, WEF se asteapta sa fie cu 14 milioane de locuri de munca mai putine in cinci ani, deoarece se estimeaza ca 83 de milioane de posturi…

- Vaccinarea previne apariția a 2,7 milioane de cazuri de rujeola, 1 milion de cazuri de tuse convulsiva și 2 milioane de cazuri de tetanos neo-natal, anual, la nivel global, transmite INSP, cu ocazia Saptamanii Europene a Vaccinarii. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) se alatura campaniei…

- Aproximativ 675 de angajati isi vor pierde locurile de munca, iar compania se asteapta sa inregistreze costuri aferente de aproximativ 15 milioane de dolari, a declarat Virgin Orbit intr-un document depus la autoritatile de reglementare. Masura a fost rezultatul ”incapacitatii companiei de a asigura…

- Șeful echipei de securitate a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a devenit o celebritate pe internet. Milioane de oameni au urmarit și distribuit videoclipuri cu el in acțiune. Citește și: Unul dintre cei mai buni mijlocași a murit la doar 55 de ani Maksim Donets, barbatul care apare mereu in…

- Patru din zece romani sunt de parere ca sistemul hibrid de lucru va domina anul 2023, cu 3-4 zile pe saptamana de munca la birou, in timp ce un sfert mizeaza pe munca doar de la locul de munca, reiese dintr-un sondaj realizat de unul dintre cei mai importanti dezvoltatori pe segmentul de birouri, conform…

- Locuri de munca la stat in Alba: Se cauta medici, asistente, infirmieri, șoferi, bucatari sau ingrijitori. Condiții de participare In aceasta perioada sunt scoase la concurs mai multe locuri de munca la instituții de stat din județul Alba. Mare parte din ele sunt in domeniul medical: se cauta medici,…

- Una dintre cele mai tinere caștigatoare la loteria naționala din Marea Britanie a dezvaluit ca intenționeaza sa reia cursurile pentru a deveni asistenta medicala, dupa ce a cheltuit toți banii, relateaza The Independent.