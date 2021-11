Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Oradea au decis reținerea pentru 24 de ore a doua asistente medicale și doi registratori pentru eliberare de certificate de vaccinare false. Persoanele implicate primeau sume frumoase de bani in schimbrul acestor certificate. Este vorba despre HOBLEA DANIELA-IOANA, asistenta medicala…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 noiembrie, a patru suspecți.Au fost reținuți: Hoblea Daniela Ioana, asistenta medicala in cadrul Centrului de vaccinare…

