- Bill Gates avertizeaza ca exista posibilitatea sa apara pandemii mult mai grave fața de COVID-19. Aceasta face apel la guverne sa contribuie cu miliarde de dolari pentru a se pregati pentru urmatoarea epidemie globala. Bill Gates a declarat ca, in ciuda faptului ca Omicron si Delta ale coronavirusului…

- Doua femei in varsta de 39, respectiv 47 de ani, din județul Buzau, sunt banuite ca au pacalit mai multe persoane, spunandu-le ca dețin puteri supranaturale și pot sa le rezolve probleme personale. Astfel, „Ghicioarele” au facut 1 milion de lei din inșelatorii, au anunțat politistii Serviciului de Investigatii…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…

- SUA se confrunta cu un ingrijorator val cinci de Covid-19, provocat de variata Omicron. Luni, in SUA, a fost inregistrat un record mondial de peste un milion de cazuri, potrivit bilanțului Universitații Johns Hopkins, trasmite AFP. Pe fondul acestei explozii a numarului de noi cazuri, dr. Anthony Fauci,…

- Doua asistente medicale sunt anchetate pentru vaccinari fictive, in cadrul unui dosar deschis de DNA. Este vorba de așa-numitul procedeu de „vaccinare la chiuveta”, prin care vaccinul anti – Covid era aruncat in chiuveta, iar o persoana neimunizata primea, ilegal, un certificat de vaccinare. Cele doua…

- Un barbat a jefuit o banca, dar in loc sa se faca nevazut, s-a oprit la bancomatul din fața cladirii pentru a-și depune banii in cont, scrie Antena3 . Incidentul s-a intamplat duminica, in statul american Delaware. Polițiștii au arestat un barbat care a furat 150 de dolari dintr-o banca. Omul, identificat…

- Zeci de percheziții au loc, marți, in județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind un nou caz de vaccinare la chiuveta. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate, potrivit DNA. Polițiștii au descins la 13 adrese, inclusiv la o institutie publica. „Procurorii din cadrul Direcție Naționale…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…