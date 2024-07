Stiri pe aceeasi tema

- Doua artiste din Rusia au fost condamnate la inchisoare pentru ca au realizat o piesa despre teroriști. O regizoare și o scenarista au fost condamnate fiecare la șase ani de inchisoare. Ele au fost condmnate sub acuzația de „justificarea terorismului”.

- Volodimir Zelenski a promulgat legea pentru recrutarea condamnaților in armata pe 17 mai. Aceasta acțiune a venit in incercarea Ucrainei de a intari eforturile militare ale țarii in razboiul cu Rusia. Deținuții care sunt eliberați din inchisoare pentru a servi in armata vor lupta in unitați separate…

- Un acord recent dintre Moscova si Teheran pentru dezvoltarea cooperarii a fost suspendat temporar din cauza problemelor cu care se confrunta partenerii iranieni, a informat marti agentia rusa de stiri de stat RIA, citand un oficial al Ministerului Externe rus, potrivit Reuters, scrie AGERPRES.

- Doi adolescenți si un tanar adult au fost condamnati de un tribunal din Rusia dupa ce au dat foc unui punct de semnalizare feroviara pentru a ajuta Ucraina „prin prejudicierea capacitatilor de aparare si a securitatii economice ruse”, informeaza joi DPA, citata de Agerpres.Tanarul adult, de 20 de ani,…

- Trei oficiali de rang inalt ai regimului sirian al lui Bashar al-Assad, judecati in lipsa in Franta cu privire la complicitate la crime impotriva umanitatii si crime de razboi, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP preluat de news.ro

- Tribunalul militar al districtului 2 de Est din Novosibirsk l-a condamnat pe Ilia Baburin, in varsta de 24 de ani, la 25 de ani intr-o colonie de maxima securitate. Aceasta este cea mai severa sentința in cazurile de incendiere a birourilor militare de inregistrare și inrolare din Rusia, chiar daca…

- Fortele ruse au intreprins in noaptea trecuta un nou ”atac masiv” cu rachete si drone asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei, facand cel putin sase raniti, au anuntat autoritatile ucrainene. “Inamicul nu renunta la planurile sale menite sa-i priveze pe ucraineni de lumina. Un nou atac masiv…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza in data de 20 mai 2024, de la ora 19:00, spectacolul de teatru: ,,NEBUN DUPA TINE” . Piesa de teatru va fi jucata pe scena Centrului Cultural ,,Arta” și este un spectacol despre o mare pasiune a unui geniu, pentru o privighetoare care nu a suportat sa traiasca intr-o…